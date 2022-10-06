МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. ДНР ведет переговоры с крупными российскими торговыми сетями относительно работы в регионе, сообщил РИА Новости премьер республики Виталий Хоценко. Премьер ДНР оценил эффект от доступа к российскому рынку

"Хотели бы, чтобы к нам заходили крупные сети. С рядом крупных сетей ведем переговоры", — рассказал он.

По словам премьера, это позволит развивать конкуренцию в регионе, так как местный бизнес успел "накачать мышцы" за восемь лет.

"Просто не хочу говорить с кем, пока не свершилось. Когда свершится, мы сразу объявим", — уточнил он.

Кроме того, власти ДНР ждут решения российского правительства и отдельных финансовых организаций о заходе новых банков на территорию республики. Сейчас там работают только Центральный республиканский банк и российский "Промсвязьбанк". ДНР работает над созданием свободной экономической зоны

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с образованием новых субъектов, а также ратифицировал соответствующие договоры.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.