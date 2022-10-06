Премьер ДНР рассказал о переговорах с российскими торговыми сетями
Премьер ДНР Хоценко сообщил о переговорах с российскими торговыми сетями по работе в регионе
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. ДНР ведет переговоры с крупными российскими торговыми сетями относительно работы в регионе, сообщил РИА Новости премьер республики Виталий Хоценко.
"Хотели бы, чтобы к нам заходили крупные сети. С рядом крупных сетей ведем переговоры", — рассказал он.
По словам премьера, это позволит развивать конкуренцию в регионе, так как местный бизнес успел "накачать мышцы" за восемь лет.
"Просто не хочу говорить с кем, пока не свершилось. Когда свершится, мы сразу объявим", — уточнил он.
Кроме того, власти ДНР ждут решения российского правительства и отдельных финансовых организаций о заходе новых банков на территорию республики. Сейчас там работают только Центральный республиканский банк и российский "Промсвязьбанк".
Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с образованием новых субъектов, а также ратифицировал соответствующие договоры.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.