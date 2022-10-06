Продажи новых легковых автомобилей в России упали почти на 60 процентов
АЕБ сообщила о сокращении продаж новых легковых автомобилей в России в сентябре на 59,6 процента
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в сентябре снизились на 59,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 46,7 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
"В сентябре 2022 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 59,6% по сравнению с сентябрем 2021 года, или на 68 901 штуку, продажи составили 46 698 автомобилей", — отмечается в сообщении.
При этом за 9 месяцев 2022 года продажи упали на 59,8%, до 506,7 тысячи штук.