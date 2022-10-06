МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Honda Motor Co в четверг заявила, что в оставшийся период октября сократит объем выпуска на двух японских заводах на величину до 40% по сравнению с предыдущими планами. Компания пытается справиться с сохраняющимися проблемами в цепочке поставок и трудностями с логистикой. Продажи новых легковых автомобилей в России упали почти на 60 процентов

Две линии на заводе Honda в городе Судзука на западе Японии в октябре сократят производственный объем примерно на 20%, а сборочный завод в префектуре Сайтама к северу от Токио на оставшиеся дни месяца урежет производственные планы приблизительно на 40%.

В сентябре автопроизводитель заявил, что в начале октября уменьшит сборку Судзуке и Сайтаме на 40% и 30% соответственно.

Honda объясняет задержки с получением комплектующих и проблемы с логистикой вспышками COVID-19 и дефицитом полупроводников. Сокращение сборки затронет разные автомобили, в том числе на кроссовер Vezel, минифургон Stepwgn и компактный автомобиль Civic. В Казахстане рассказали о переговорах с Toyota по переносу производства

В июне объем производства Honda на этих двух заводах вернулся к привычным уровням после предыдущего сокращения, но автопроизводитель вновь начал корректировать планы на июль.

Toyota Motor Corp, конкурирующая с Honda, на прошлой неделе понизила производственную цель на октябрь на 6,3% примерно до 750 000 автомобилей, объяснив это дефицитом полупроводников. Это случилось примерно через неделю после того, как она ухудшила производственный прогноз на этот месяц примерно до 800 000 машин, что где-то на 100 000 автомобилей меньше ее среднего месячного производственного плана.