АНКАРА, 7 окт — ПРАЙМ. Торговцы в турецких Анталье и Белеке заявляют, что без решения проблемы с российской платежной системой "Мир" они не смогут начать новый туристический сезон, по их словам, Анкара должна сопротивляться давлению США и решить существующие проблемы с платежами. СМИ: российские туристы испытали трудности из-за прекращения работы "Мир"

Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank.

"Мы проводили зиму с тем, что зарабатывали в октябре и ноябре. Теперь мы думаем о том, как будем платить за аренду. Если проблема не будет решена как можно скорее, мы не сможем начать новый сезон", — приводит газета Aydınlık слова Филиз Вурал, продающей текстиль.

Мурат Хонам, также продавец текстиля, заявил, что испробовано много разных методов.

"Но что бы мы ни делали, мы не могли привлечь русских туристов в магазины. Система "Мир" — единственное решение. Как Америка может сделать нас жертвой? По какому праву? Как может чужая страна приходить и играть с нашим хлебом? Мы обращаемся к властям: если мы привели вас к власти, то и вы сопротивляйтесь", — сказал он.

Оператор магазина кожаных изделий Хакки Балык заявил, что решение о прекращении использования системы "Мир" не соответствует гостеприимству турецкого народа.

"Вы приводите гостя, но не заботитесь о нем. Вы делаете все возможное, чтобы привезти сюда русских, но не позволяете им тратить здесь деньги. Может ли такое случиться? Мы стыдимся их, они стыдятся нас. Это позор. Нам это не подходит", — отметил Балык.