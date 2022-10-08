МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ростуризм попросил отели в Крыму бесплатно продлить проживание туристам из-за ЧП на Крымском мосту, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. В АТОР заявили, что сейчас в Крыму могут находиться более 50 тысяч туристов

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

"Сейчас ведем работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей, у которых оно заканчивается сегодня", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале главы Ростуризма.

Она обратилась к турбизнесу с просьбой "оказывать туристам максимальное содействие". "Для туристического бизнеса будут меры поддержки", — добавила Догузова.