МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Более 50 тысяч туристов могут находиться в настоящее время на отдыхе в Крыму, туроператоры и органы власти ведут их подсчет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Собиравшиеся в Крым туристы могут перенести сроки или направление поездки

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

"По предварительным оценкам аналитической службы АТОР, в Крыму сейчас может находиться более 50 тысяч туристов, туроператоры и органы власти ведут их подсчет", — говорится в сообщении.

В ассоциации уточнили, что более точные данные о количестве отдыхающих в отелях и санаториях Крыма, которые не могут выехать с полуострова из-за ЧП, в том числе клиентов туроператоров, будет опубликовано позже.