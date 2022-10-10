МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" возобновляют работу в России, они откроются на месте торговых точек бренда Sephora, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям. Турецкий холдинг FLO будет продавать товары Reebok в России

В июле агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании сообщало о том, что французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору. Сеть магазинов косметики Sephora пришла на российский рынок в 2016 году, купив бренд "Иль де Ботэ".

"Российская сеть парфюмерии и косметики "Иль де Ботэ" с 10 октября возобновляет работу своих магазинов: они откроются на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом "Ведомостями" рассказал источник, близкий к обеим компаниям. Представитель "Иль де Ботэ" эту информацию подтвердил, сообщив, что флагманский магазин Sephora в торговом центре "Авиапарк" уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 года", — говорится в сообщении.

По данным газеты, местный бизнес Sephora выкупил гендиректор компании Евгений Дроздов. Со ссылкой на источники издание сообщает, что сделка по покупке была завершена 7 октября, однако ее условия они не разглашают.

Дроздов сообщил "Ведомостям", что "Иль де Ботэ" открывается как автономная компания, которая находится в стабильном финансовом положении. По его словам, пишет газета, "почти из-за семимесячной приостановки сеть запускается с тем же товарным запасом, который был в начале года".