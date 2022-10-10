МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Липецкий "Моторинвест" рассчитывает произвести в 2023 году 10-15 тысяч электромобилей российского бренда Evolute, сообщил в интервью газете "Коммерсант" управляющий партнер компании Андрей Резников. В России ввели два новых знака для электромобилей и автобусов

"Наши возможности —100 тыс машин в год по окраске. Скажу так, 10-15 тыс машин могли бы быть таким хорошим продолжением на следующий год. Технически можем произвести, конечно, существенно больше", — сказал он, отвечая на вопрос о производственных планах компании на 2023 год.

Топ-менеджер также уточнил, что в этом году планируется выпустить порядка 3 тысяч электромобилей бренда. Около 40-50% из этого объема пойдет корпоративным клиентам. В частности, речь идет о сервисе каршеринга электромобилей Green Crab (совместный проект "Соллерс Груп" и "Русгидро"), который начал работу во Владивостоке летом этого года. Также "Моторинвест" ведет переговоры с "Яндексом", однако подробности Резников не раскрыл.

Сейчас дилерская сеть Evolute охватывает девять регионов России: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Липецк, Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи. "В первую очередь мы сейчас контрактуемся с дилерами, которые находятся в пилотных регионах, где будут устанавливаться быстрые электрозаправочные станции. Одно направление — от Санкт-Петербурга через Москву до Сочи, второе — на Казань, уже появился дилер в Крыму. В планах подписать около 16 дилеров. На момент старта продаж у нас 12 дилеров, соответствующих стандартам", — рассказал Резников.

Запуск серийного производства электромобилей Evolute на "Моторинвесте" состоялся в конце сентября. Пока на заводе выпускается только седан I-Pro (стоимость с учетом субсидии 2 миллиона 65 тысяч рублей), до конца года линейку пополнят электрические кроссоверы I-Joy и минивэн I-Van.