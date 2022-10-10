МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Возможностью бесплатно продлить проживание в отелях Крыма в связи с ЧП на мосту через Керченский пролив воспользовались около тысячи человек, а горячая линия для туристов за двое суток обработала порядка 2,5 тысячи обращений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ростуризм представит предложения по поддержке туристической отрасли Крыма

Она уточнила, что по состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов. "Все туристы через отели и туроператоров были проинформированы о дальнейших действиях. Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек. По информации региона, весь бизнес без исключения с пониманием отнесся к ситуации", — написала Догузова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что Ростуризм совместно с Минцифры и Министерством туризма Крыма с субботы запустил федеральный колл-центр для туристов – как для тех, которые уже отдыхают в Крыму, так и для тех, которые планировали поездку туда в ближайшее время. Консультацию специалистов можно получить круглосуточно по номеру + 7 800 707 9741 и 8 800 511 8018.

"За прошедшие почти двое суток горячая линия уже обработала порядка двух с половиной тысяч звонков как с полуострова, так и из других регионов России", — сообщила Догузова.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.