Глава Ростуризма: около тысячи человек бесплатно продлили проживание в отелях Крыма
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Возможностью бесплатно продлить проживание в отелях Крыма в связи с ЧП на мосту через Керченский пролив воспользовались около тысячи человек, а горячая линия для туристов за двое суток обработала порядка 2,5 тысячи обращений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Она уточнила, что по состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов. "Все туристы через отели и туроператоров были проинформированы о дальнейших действиях. Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек. По информации региона, весь бизнес без исключения с пониманием отнесся к ситуации", — написала Догузова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что Ростуризм совместно с Минцифры и Министерством туризма Крыма с субботы запустил федеральный колл-центр для туристов – как для тех, которые уже отдыхают в Крыму, так и для тех, которые планировали поездку туда в ближайшее время. Консультацию специалистов можно получить круглосуточно по номеру + 7 800 707 9741 и 8 800 511 8018.
"За прошедшие почти двое суток горячая линия уже обработала порядка двух с половиной тысяч звонков как с полуострова, так и из других регионов России", — сообщила Догузова.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.
https://1prime.ru/business/20221010/838407183.html