МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российские косметические магазины вывели из своего ассортимента товары бренда Lamel после заявления компании о ситуации на Крымском мосту в социальных сетях, передает корреспондент РИА Новости. Медведев назвал ЧП на Крымском мосту терактом и диверсией

В воскресенье британский бренд декоративной косметики Lamel, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным "днём хлопка". В ответ российские магазины косметики объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи.

Так, бренд не доступен в сети "Золотое яблоко" как для заказа онлайн, так и в самих магазинах. "Да, все верно. Товары Lamel и на сайте и в магазинах "Золотого Яблока" больше не продаются", — подтвердили агентству в пресс-службе ритейлера.

В магазинах "Рив Гош" аналогичная ситуация. "Мы уже сняли продукцию бренда с сайта и вчера в течение дня сняли с полок в магазинах", — добавили там. Также продукция теперь не доступна и в сети "Л'Этуаль". Кроме того, в России стал недоступен и официальный сайт бренда.

Однако продукция Lamel все ещё доступна для заказа на отечественных маркетплейсах. РИА Новости направили запрос в Ozon, "Яндекс Маркет" и Wildberries.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.