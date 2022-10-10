МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Stellantis сообщила, что подписала предварительное соглашение с GME о поставках сырьевых материалов, включая сульфаты никеля и кобальта, для производства аккумуляторных батарей для электромобилей. Поставки Tesla с шанхайского завода в сентябре побили месячный рекорд

Меморандум, подписанный с горнодобывающей компанией GME, "стал первым шагом к потенциальному долгосрочному сотрудничеству", говорится в заявлении Stellantis. В настоящее время автопроизводители по всему миру стремятся обеспечить себе поставки природных ресурсов, необходимых для декарбонизации экономики.

GME участвует в проекте NiWest по добыче никеля и кобальта в Западной Австралии и планирует ежегодно добывать около 90 000 тонн сульфата никеля и кобальта, пригодного для автомобильных аккумуляторов, говорится в заявлении.

"Подготовка окончательного технико-экономического обоснования по данному проекту должна начаться в этом месяце", — указали компании в совместном заявлении.

Финансовые условия соглашения раскрыты не были.