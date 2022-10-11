МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россияне меньше всего доверяют товарам из США, а больше всего — отечественным, свидетельствуют данные исследования "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. В Госдуме предложили отозвать продукцию компаний из недружественных стран

"Ромир" проанализировал отношение россиян к товарам в зависимости от страны производителя… По данным "Ромир", самый высокий уровень доверия россиян у товаров отечественного производства (55%). Самый низкий показатель доверия среди предложенных вариантов у товаров из США – 26%", — говорится в сообщении.

На втором месте товары из Германии — им доверяют 46%, при этом высокой оценкой среди россиян пользуются также товары японского производства (44%).

"Если уровень доверия российским товарам выше в регионах, чем среди жителей Москвы (56% vs 49%), товарам из Германии и Японии москвичи доверяют чаще, чем россияне вне столицы. Немецким товарам доверяют 52% москвичей и 54% жителей регионов, японским товарам – 47% и 43% соответственно", — добавляется в исследовании.

При этом 68% россиян отметили сокращение ассортимента в магазинах за 3 последних месяца. Сильнее всего изменения заметили в непродовольственных товарах, бытовой технике и электронике, а меньше всего — в категории "крепкий алкоголь" и "пиво".