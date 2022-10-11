МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Все активы автоконцерна Nissan в России перейдут в государственную собственность в лице ФГУП "НАМИ", сообщили в Минпромторге РФ. Российский завод Nissan не возобновит работу до конца года

"Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ". Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") НАМИ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет.

Как уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров, передача российского завода произойдет с сохранением его работоспособности и рабочих мест.

Послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку запчастей к ним будет проводить "АвтоВАЗ", добавил министр.