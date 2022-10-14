МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на акционеров, за девять месяцев 2022 года составила 9,482 миллиарда долларов, снизившись на 36% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем, следует из финансовой отчетности банка. Фьючерсы на американские индексы снижаются в рамках торгов

Прибыль на одну акцию составила 2,47 доллара против 3,57 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период в годовом выражении снизилась на 6% — до 54,125 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Wells Fargo, приходящаяся на акционеров, за третий квартал сократилась на 32% — до 3,25 миллиарда долларов. Разводненная прибыль группы на акцию составила 0,85 доллара против 1,17 доллара годом ранее. Выручка банка в годовом выражении выросла на 4% — до 19,505 миллиарда долларов при прогнозе в 18,75 миллиарда.

"На наши устойчивые бизнес-показатели в третьем квартале значительно повлияли операционные расходы в 2 миллиарда долларов, или 0,45 доллара на акцию, связанные с судебными разбирательствами, восстановлением прав клиентов и правовыми вопросами, в первую очередь связанные с различными историческими вопросами", — приводятся в релизе слова генерального директора банка Чарли Шарфа (Charlie Scharf). Министр торговли США предупредила о риске значительной рецессии

На предварительных торгах акции банка дорожают на 1,7%.

Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).