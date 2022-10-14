БЕРЛИН, 14 окт — ПРАЙМ. Компания Tesla, несмотря на предыдущие анонсы о скором выпуске аккумуляторов для своих авто, перенесла начало их производства на заводе в Грюнхайде на два года из-за проблем с реализацией новой технологии, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники, близкие к автоконцерну. Путин рассказал о серьезной ошибке Германии

"Несколько источников, близких к производителю электромобилей, сообщают о значительной задержке в решающей, но очень сложной технологии производства", — пишет газета.

Речь о технологическом ноу-хау, в процессе которого электроды покрываются сухой пленкой вместо жидких химикатов. Данная технология должна позволить сэкономить на дорогостоящем процессе нанесения химикатов и их высушивания в специальных печах.

По словам инсайдеров, серийное производство в Германии ожидается не раньше 2024 года, а станки и техника перенаправлены в Техас, где находится головной офис компании.

Первый автомобильный завод Tesla в ФРГ был открыт в конце марта в бранденбургском Грюнхайде. В торжественном мероприятии принял участие глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые"), который похвалил "темпы Tesla", подразумевая скорость строительства и введения в эксплуатацию фабрики.