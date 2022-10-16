МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. У китайских автомобилей могут быть такие недостатки, как тонкий металл из-за экономии производства, проблемные силовые конструкции, несовершенство ряда узлов и агрегатов, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Экспорт спецтехники из Китая в Россию значительно вырос

По его словам, китайские машины перестали быть редкостью на российском рынке, ряд брендов успели хорошо себя зарекомендовать, с другими отечественные потребители пока не были знакомы.

"Раньше в России продавалось мало китайских машин, но сегодня это массовое явление. В Китае есть порядка 500 автопроизводителей, которые стали делать очень неплохие машины. За последние двадцать лет они проделали путь навстречу потребителю семимильными шагами. Когда они начинали, то во многом заимствовали чужие технологии, сегодня тоже используются и патенты, и лицензии, и совместные производства", – рассказал Ян Хайцеэр.

Он уточнил, что машины из КНР пока нельзя назвать идеальными, у них есть характерные "болезни", зато они очень современные, с прекрасным дизайном.

"Китайские автомобили выглядят лучше многих корейских или японских авто, напичканы электроникой, очень современные. С другой стороны, чем больше наворотов, тем больше уязвимость", — отметил эксперт.

Так, по его словам, низкая цена китайских машин достигается не только массовостью производства, но и экономией. "Поэтому и металл тонкий, и силовые конструкции неидеальные. Какие-то узлы и агрегаты несовершенны, над ними надо еще поработать. Например, иногда бывает неидеальная связь коробки с двигателем, потому что это серьезный инженерный труд, к которому европейцы шли долгие годы. Это же касается и подвески. Но мы привыкнем и обязательно будем на них ездить", – считает Ян Хайцеэр.

Эксперт уточнил, что еще рано судить о долговечности китайских машин.

"Мы еще не знаем, насколько прочны, долговечны, ремонтопригодны и неприхотливы китайские авто. Здесь самый большой вопрос. Опыт эксплуатации небольшой. При этом китайские машины уже появились в такси, в каршеринге. Это неплохой испытательный полигон, важный критерий для проверки на прочность", – сказал Ян Хайцеэр.