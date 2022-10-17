МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге возможна сборка автомобилей китайского государственного автоконцерна FAW (First Automobile Works), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Названы регионы, где жители быстрее могут накопить на новый автомобиль

Ранее, 11 октября, Минпромторг объявил о национализации российских активов "Ниссан мэнуфэкчуринг рус". Кроме завода мощностью 100 тысяч автомобилей в год в число этих активов также входят НИИ Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" за 1 евро. В рамках передачи активов для Nissan предусмотрен опцион на обратный выкуп, который может быть реализован в течение следующих шести лет.

При этом, по словам одного из источников "Ведомостей", у ФГУПа будет производственный партнер — российская компания, которая будет управлять заводом в Санкт-Петербурге. Таким партнером может стать "Камаз", но "есть и конкуренты". Необходимость привлечения партнера объясняется собеседником издания тем, что НАМИ не производит автомобили. Другой собеседник издания также подтвердил, что соответствующее предложение было сделано "Камазу".

Оба собеседника заявляют, что в качестве одного из вариантов загрузки завода Nissan обсуждается сотрудничество с FAW, не уточняя, на какой стадии находятся переговоры с компанией. Названы слабые места китайских автомобилей

В России FAW представляет "ФАВ Восточная Европа". С 2007 года компания продает коммерческие и грузовые автомобили, с 2012 — и легковые. В 2017-2018 годах легковые машины FAW Besturn X80 выпускались крупноузловым методом на калининградском "Автоторе". Продажи грузовиков FAW в России по итогам прошлого года подскочили в два с половиной раза, до 1733 единиц, следует из данных "Автостата инфо". Доля рынка компании в этом сегменте составила 1,1%. Продажи легковых автомобилей выросли на 17%, до 3137 машин.

Источник "Ведомостей" среди консультантов китайского автопрома в России, впрочем, сомневается, что подобное предложение может быть интересно FAW. Наличие опциона на возврат для японского автоконцерна означает, что у китайской компании будет всего шесть лет для выпуска машин, что по меркам автопрома совсем немного, отмечает он. С другой стороны, учитывая, что FAW — это госкомпания, решение может быть "политическим", полагает собеседник.