"Ведомости": китайские автомобили могут начать собирать на заводе Nissan в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге возможна сборка автомобилей китайского государственного автоконцерна FAW (First Automobile Works), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Ранее, 11 октября, Минпромторг объявил о национализации российских активов "Ниссан мэнуфэкчуринг рус". Кроме завода мощностью 100 тысяч автомобилей в год в число этих активов также входят НИИ Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" за 1 евро. В рамках передачи активов для Nissan предусмотрен опцион на обратный выкуп, который может быть реализован в течение следующих шести лет.
При этом, по словам одного из источников "Ведомостей", у ФГУПа будет производственный партнер — российская компания, которая будет управлять заводом в Санкт-Петербурге. Таким партнером может стать "Камаз", но "есть и конкуренты". Необходимость привлечения партнера объясняется собеседником издания тем, что НАМИ не производит автомобили. Другой собеседник издания также подтвердил, что соответствующее предложение было сделано "Камазу".
Оба собеседника заявляют, что в качестве одного из вариантов загрузки завода Nissan обсуждается сотрудничество с FAW, не уточняя, на какой стадии находятся переговоры с компанией.
В России FAW представляет "ФАВ Восточная Европа". С 2007 года компания продает коммерческие и грузовые автомобили, с 2012 — и легковые. В 2017-2018 годах легковые машины FAW Besturn X80 выпускались крупноузловым методом на калининградском "Автоторе". Продажи грузовиков FAW в России по итогам прошлого года подскочили в два с половиной раза, до 1733 единиц, следует из данных "Автостата инфо". Доля рынка компании в этом сегменте составила 1,1%. Продажи легковых автомобилей выросли на 17%, до 3137 машин.
Источник "Ведомостей" среди консультантов китайского автопрома в России, впрочем, сомневается, что подобное предложение может быть интересно FAW. Наличие опциона на возврат для японского автоконцерна означает, что у китайской компании будет всего шесть лет для выпуска машин, что по меркам автопрома совсем немного, отмечает он. С другой стороны, учитывая, что FAW — это госкомпания, решение может быть "политическим", полагает собеседник.
https://1prime.ru/business/20221017/838480903.html