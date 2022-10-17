МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Зарубежные автоконцерны обращались в "АвтоВАЗ" с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов, ведутся переговоры, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах Совета Федерации. Мантуров рассказал о планах по использованию импортозамещенного SSJ

"Обращались. Мы ведём переговорный процесс и смотрим, насколько выгодно это будет для "АвтоВАЗа" и для российской автомобильной промышленности в целом", — сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли иностранные автоконцерны с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов на мощностях "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).