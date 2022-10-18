СЕУЛ, 18 окт — ПРАЙМ. Hyundai Motor решает будущее своего завода в России, одним из вариантов, представленных на рассмотрение руководства компании, является сценарий его продажи, сообщила южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на анонимный источник в южнокорейской индустрии. Эксперт назвал сроки наладки серийного выпуска оборудования для автопрома

По данным издания, руководство компании собирается принять окончательное решение, сохранять или нет завод в РФ, и недавно начальству был представлен отчет, где анализируется ситуация в России и дальнейшие перспективы для Hyundai на российском рынке. Доклад, в числе прочих вариантов, включает в себя анализ сценария и последствий продажи завода.

Отмечается, что после начала спецоперации на Украине и на фоне международных антироссийских санкций местное юридическое лицо Hyundai Motor в РФ испытывает трудности с финансированием, так как не может получать переводы из Южной Кореи.

"Тона Ильбо" сообщает, что в январе-феврале 2022 года на российском и европейском рынках продавалось более 17 тысяч автомобилей в месяц, произведенных на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. С марта деятельность этого завода была приостановлена из-за сложностей в поставках необходимых деталей. До недавнего времени продолжалась сборка автомобилей Hyundai на заводе "Автотор" в Калининграде, но, по данным газеты, недавно производство также "прекратилось". В июне было продано 862 автомобиля, в июле – 14. В августе и сентябре продажи сократились до нуля.

""Hyundai Motor рассматривает план продажи своего российского завода из-за невозможности вести нормальную финансовую деятельность. Хотя продаж нет, затраты на рабочую силу, счета за электричество и воду, а также налоги на содержание завода приходится платить", — пишет издание.

В то же время газета отмечает, что российский рынок важен для Hyundai Motor и оставлять его может быть не выгодно. В 2010 году компания завершила строительство завода в Санкт-Петербурге с годовым объемом производства в 200 тысяч автомобилей. Почетный председатель Hyundai Motor Group и старший сын основателя корпорации Hyundai Чон Чжу Ёна — Чон Мон Гу в 2016 году посетил завод и заявил, что "от российского рынка не следует отказываться, даже если возникнут трудности". В итоге Hyundai стала второй по величине доли автомобильного рынка в РФ. На российском рынке присутствуют также и дочерние компании Hyundai Mobis и Hyundai Wia.

В 2020 году для расширения прозводственных мощностей Hyundai выкупила бывший завод GM в Санкт-Петербурге. Однако его реконструкция также была приостановлена в этом году.

"Поскольку неизвестно, когда ситуация в России может резко измениться, Hyundai Motor может и постараться продержаться (на российском рынке – ред) как можно дольше", — подводит итог издание.