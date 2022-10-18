МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Уганда заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок, готова в будущем поставлять в Россию электромобили, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. СМИ: китайские автомобили могут начать собирать в Санкт-Петербурге

"Мы также открыты к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например, недавно мы заключили соглашение с "Камазом" о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке", — сказал он.

Посол добавил, что Уганда недавно начала производство собственных электромобилей, и не исключил возможность их экспорта в РФ.

"Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию", — добавил дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.