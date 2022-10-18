МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в сентябре в годовом выражении поднялись на 9,6% и составили 787 870 машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Названы слабые места китайских автомобилей

На крупнейших рынках продажи также продемонстрировали рост: в Германии показатель увеличился на 14,1%, во Франции — на 5,5%, в Италии — на 5,4%, в Испании — на 12,7%.

В модельном разрезе, в частности, по данным ассоциации, продажи в Европе в сентябре новых автомобилей Volkswagen Group выросли на 25,7%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 0,3%, группы Renault — сократились на 1,2%. Данные об автомобилях Lada в релизе не приводятся.

В августе продажи новых автомобилей в ЕС увеличились на 4,4%, до 650 305 машин. В Германии показатель вырос на 3%, во Франции — на 3,8%, в Италии — на 9,9%, в Испании — на 9,1%.

Но в итоге с начала года, за первые его три квартала, продажи новых автомобилей в ЕС снизились на 9,9% в годовом выражении, до 6,784 миллиона. В Германии сокращение составило 7,4%, во Франции — 11,8%, в Италии — 16,3%, в Испании — 7,4%.