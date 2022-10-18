Верховный суд изменит практику по взысканию ущерба за царапины на авто
Верховный суд изменит практику по взысканию ущерба за царапины на авто по договору ОСАГО
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Взыскать по договору ОСАГО вред за царапину на машине от открытой двери припаркованного автомобиля не получится, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
Там уточняется, что страховой случай наступает при непосредственном использовании машины как транспортного средства, то есть при движении на дорогах, во дворах, парковках и других территориях, "на которых имеется возможность проезда транспортного средства".
"Вред, причиненный эксплуатацией оборудования, установленного на транспортном средстве, и непосредственно не связанный с участием транспортного средства в дорожном движении (например, опорно-поворотным устройством автокрана, бетономешалкой, разгрузочными механизмами, стрелой манипулятора, рекламной конструкцией на автомобиле), а также в результате открытия двери припаркованного транспортного средства, не относится к случаям причинения вреда собственно транспортным средством", — сказано в проекте.
Пленум обсудил его на заседании во вторник и пока отправил на доработку. Однако обычно, по наблюдению корреспондента РИА Новости, после доработки проект кардинально не меняется.