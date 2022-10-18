МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. "Камаз" уточнил, что заинтересован в сотрудничестве со странами Африки, но на данный момент соглашений с Угандой о строительстве в стране завода по производству грузовых автомобилей не достигнуто. Уганда хочет поставлять электромобили собственного производства в Россию

Ранее посол Уганды в РФ Мозес Кизиге заявил в интервью РИА Новости, что Уганда готова в будущем поставлять в Россию собственные электромобили, а также заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок.

"Компания заинтересована и активно развивает сотрудничество со странами африканского континента, где автомобильная техника "Камаз" пользуется спросом много десятилетий. Однако в настоящий момент говорить о каких либо достигнутых соглашениях с Угандой не приходится", — говорится в сообщении в Telegram-канале российской компании.

"Мы готовы обсуждать все виды сотрудничества в интересах наших государств", — добавил автопроизводитель.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).