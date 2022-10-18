Верховный суд изменит практику взыскания ущерба с виновных в пьяных ДТП
Верховный суд изменит практику взыскания расходов на ремонт по ОСАГО с виновных в пьяных ДТП
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Страховая компания вправе потребовать от виновника пьяного ДТП возместить расходы на ремонт по ОСАГО, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной страховой выплаты, если вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного)", — отмечается в проекте, который есть в распоряжении РИА Новости.
При этом суд может снизить сумму компенсации, учитывая степень вины, а также финансовое состояние виновника аварии.
"Презюмируется, что вред причинен лицом, находящимся в состоянии опьянения, если такое лицо отказалось от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", — сказано в проекте.
Предыдущее постановление пленума ВС РФ по этой теме датируется 2017 год, и новое актуализирует разъяснения с учетом новых норм.