МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Страховая компания вправе потребовать от виновника пьяного ДТП возместить расходы на ремонт по ОСАГО, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. Верховный суд изменит практику по взысканию ущерба за царапины на авто

"Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной страховой выплаты, если вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного)", — отмечается в проекте, который есть в распоряжении РИА Новости.

При этом суд может снизить сумму компенсации, учитывая степень вины, а также финансовое состояние виновника аварии.

"Презюмируется, что вред причинен лицом, находящимся в состоянии опьянения, если такое лицо отказалось от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", — сказано в проекте.

Предыдущее постановление пленума ВС РФ по этой теме датируется 2017 год, и новое актуализирует разъяснения с учетом новых норм.