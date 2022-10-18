МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Итальянская энергокомпания Enel просит у банков предоставить ей кредитную линию в размере 15,7 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. СМИ: Италия может приостановить производство на месяц без российского газа

"Enel ведет переговоры с рядом итальянских банков о предоставлении кредитной линии на сумму до 16 миллиардов евро (15,7 миллиарда долларов) для поддержки крупнейшей в Италии энергетической компании", — сказали агентству источники.

По их словам, кредитная линия будет на 70% обеспечена гарантией от итальянского государственного экспортно-кредитного агентства (SACE) в рамках схемы государственной помощи итальянским компаниям, пострадавшим от резкого роста цен на электроэнергию.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Штат компании по итогам первого полугодия 2022 составил 67,1 тысячи человек.