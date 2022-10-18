МАДРИД, 18 окт — ПРАЙМ. Испанская группа Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), ведет предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно судьбы российских активов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Zara планирует восстановить торговую деятельность в России

Представитель компании "Зара СНГ", российской структуры испанского ритейлера Zara, ранее говорил в арбитражном суде Самарской области, что ритейлер планирует возобновить деятельность в России, поменяв юрисдикцию, указывалось в опубликованном определении суда.

"Inditex анализирует различные варианты и проводит предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно возможных альтернатив", — заявили в компании, отвечая на вопрос, рассматривает ли Inditex возможность передачи российских активов партнерам в третьих странах.

В компании отметили, что с момента приостановки коммерческой деятельности в РФ в марте Inditex следит за ситуацией на рынке, "уделяя приоритетное внимание поддержанию максимально возможного уровня занятости своих сотрудников".

В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex решило временно приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики, чтобы вернуться на рынок РФ. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".