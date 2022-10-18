ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — ПРАЙМ. Суд в Финляндии решил вернуть владельцам дорогие автомобили, конфискованные на границе с Россией из-за подозрений со стороны таможни в запрещенном ЕС экспорте транспортных средств в РФ, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. В Финляндии допустили изъятие имущества россиян

"Двое мужчин не нарушили запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, поскольку они намеревались вывезти автомобили не в Россию, а в Казахстан через территорию России", — сообщает телекомпания со ссылкой на решение суда.

Согласно санкциям ЕС, в Россию возможен вывоз транспортных средств стоимостью до 50 тысяч евро.

Как сообщалось ранее, прокурор требовал конфискации транспортных средств и условного лишения свободы не менее семи месяцев для двоих мужчин, пытавшихся экспортировать легковые автомобили в Россию. Одна машина стоила 94 тысячи евро, другая — 88 тысяч евро. Автомобили конфисковали на КПП "Ваалимаа" 22 сентября.