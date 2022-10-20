МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рыночная капитализация американского производителя электрокаров Tesla может превзойти стоимость корпорации Apple и Саудовской нефтяной компании Saudi Aramco вместе взятых. Такое мнение высказал глава Tesla предприниматель Илон Маск на презентации результатов компании за третий квартал финансового года. Маск пообещал продолжить финансировать работу Starlink на Украине

"Я придерживаюсь мнения, что мы можем значительно превысить текущую рыночную стоимость Apple. Я вижу путь для Tesla, при котором стоимость больше, чем Apple и Saudi Aramco вместе взятых", — цитирует CNBC слова Маска.

При этом, по словам миллиардера, у него нет уверенности в подобном прогнозе. "Это не значит, что это случится или что это будет легко", — отметил Маск.

По данным с американских бирж на конец торговой сессии в среду, рыночная стоимость Tesla составляет 695,7 миллиарда долларов. Стоимость Apple оценивается в 2,31 триллиона долларов, а Saudi Aramco — 7,86 триллиона риалов (2,1 триллиона долларов).