Чистая прибыль автоконцерна Volvo выросла в январе-сентябре до 2,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group по итогам первых девяти месяцев текущего года выросла на 4% в годовом выражении — до 26,279 миллиарда шведских крон (около 2,4 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя.
Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 12,84 шведской кроны (1,2 доллара) после 12,19 кроны (1,1 доллара) годом ранее. Объем продаж компании вырос на 26%, до 339,176 миллиарда крон (30,5 миллиарда долларов).
По итогам третьего квартала прибыль Volvo увеличилась на 22% в годовом выражении — до 8,7 миллиарда шведских крон (0,8 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 4,24 шведской кроны (0,4 доллара) по сравнению с 3,47 кроны (0,3 доллара) годом ранее. Объем продаж компании вырос на 35%, до 114,917 миллиарда крон (10,3 миллиарда долларов).
Компания Volvo, основанная в 1927 году, — один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.
https://1prime.ru/business/20221020/838521153.html