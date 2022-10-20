МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group по итогам первых девяти месяцев текущего года выросла на 4% в годовом выражении — до 26,279 миллиарда шведских крон (около 2,4 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя. В России появилось устройство зарядки авто с опцией возврата энергии в сеть

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 12,84 шведской кроны (1,2 доллара) после 12,19 кроны (1,1 доллара) годом ранее. Объем продаж компании вырос на 26%, до 339,176 миллиарда крон (30,5 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала прибыль Volvo увеличилась на 22% в годовом выражении — до 8,7 миллиарда шведских крон (0,8 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 4,24 шведской кроны (0,4 доллара) по сравнению с 3,47 кроны (0,3 доллара) годом ранее. Объем продаж компании вырос на 35%, до 114,917 миллиарда крон (10,3 миллиарда долларов).

Компания Volvo, основанная в 1927 году, — один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.