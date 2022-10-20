МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. IBM Corp в среду превзошла ожидания по квартальной прибыли и заявила, что ее выручка за весь год также, вероятно, вырастет быстрее целей, поскольку мощный спрос на цифровые сервисы компании помогает компенсировать негативный эффект от сильного доллара. IBS опровергла сообщения о переговорах с Cisco по поставкам в Россию

Провайдер корпоративного ПО и ИТ-сервисов отчитался о росте на двузначный процент во всех своих бизнес-сегментах и регионах в 3-м квартале без учета валютных колебаний. После закрытия регулярной сессии акции IBM выросли на 4,4%.

Акции компании оказались хорошим активом-убежищем на фоне нынешней рыночной волатильности, преимущественно благодаря диверсификации выручки IBM, указывает старший аналитик Investing.com Харис Анвар.

Выручка в облачном сегменте IBM за квартал выросла на 11% до 5,2 млрд долларов. Теперь компания ожидает, что ее годовые продажи увеличатся сильнее ее предыдущей оценки, предполагавшей рост на 4%-6% без учета валютных колебаний.

Корпоративные расходы в Америке остаются сильными, однако IBM наблюдает некоторое ослабление таких ключевых показателей, как новые заказы и отмена заказов в Западной Европе, вследствие макроэкономической обстановки в этом регионе. Об этом Reuters сообщил финдиректор компании Джеймс Кавано.

Более чем 17%-ный рост доллара в этом году также оказал давление на прибыль IBM. С аналогичным трендом столкнулись и такие ее конкуренты, как Microsoft Corp и Salesforce Inc, также имеющие крупные зарубежные операции. СМИ: в Британии проверят сделку Microsoft по покупке Activision

IBM, зарабатывающая более половины выручки за пределами США, увеличила годовую оценку влияния обменных курсов до 7% с 6%. В 3-м квартале компания зафиксировала потери от неблагоприятных обменных курсов в размере 1,1 млрд долларов.

Выручка, согласно данным Refinitiv, в 3-м квартале составила 14,12 млрд долларов, в то время как аналитики ожидали 13,51 млрд долларов. Скорректированная прибыль IBM составила 1,81 доллара на акцию, что выше ожиданий в 1,77 доллара на акцию.

Результаты IBM говорят о том, что для технологических компаний, сосредоточенных на корпоративном секторе, эффекты рецессии потенциально будут скорее запаздывающим индикатором, указывает аналитик Futurum Research Дэниел Ньюман.