МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Завод "Москвич" в следующем году планирует произвести 50 тысяч автомобилей, из которых 10-20 тысяч с электродвигателем, сообщил РИА Новости директор завода Дмитрий Пронин. "Москвич" приступил к формированию дилерской сети

"В настоящий момент завод находится в активной стадии подготовки к началу выпуска автомобилей. На первом этапе здесь будет проводиться сборка из комплектов. В этом году соберут около 600 автомобилей, в том числе 200 электромобилей. В следующем году объемы возрастут до 50 тысяч автомобилей, из которых 10-20 тысяч будут с электродвигателем", — рассказал Пронин.

Пронин отметил, что у завода есть базовый партнер – "КАМАЗ", который будет помогать ему с точки зрения технологических и маркетинговых решений. Совместно с коллегами на первом этапе завод будет заниматься крупноузловой сборкой машин. На втором – более глубокой локализацией этого производства.

"С помощью "Москвича" столица планирует стать российским "центром электротранспорта", и правительство Москвы совместно с КАМАЗ со своей стороны опережающими темпами вводят в строй объекты зарядной инфраструктуры. Наша долгосрочная цель – создание с нуля нового современного российского городского электромобиля, который будет доступным, удобным и безопасным", — добавил Пронин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завод "Москвич" планируется запустить в декабре. По словам мэра для того, чтобы столица стала центром электромобилестроения, имеются все необходимые компетенции.