МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Выручка французской автомобилестроительной группы Renault за третий квартал текущего года выросла на 20,5% в годовом выражении, до 9,782 миллиарда евро, следует из финансовой отчетности компании. Чистая прибыль Volvo выросла за девять месяцев года

При этом на выручку от продажи автомобилей приходится 8,95 миллиарда евро, что на 21,7% больше год к году.

При этом за три отчетных месяца компания продала 481,3 тысячи автомашин, что на 2,4% меньше по сравнению с третьим кварталом 2021 года, что компания объясняет продолжающимся кризисом полупроводников. Продажи бренда Renault сократились год к году на 4,8%, до 321,4 тысячи машин, Dacia — выросли на 4,5%, до 114,6 тысячи.

В мае Renault передала свои российские активы в государственную собственность: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. В июле компания заявила, что оценивает чистый убыток от прекращения деятельности в РФ в 2,3 миллиарда евро.

Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основанная в 1898 году. Штат компании составляет более 111 тысяч сотрудников в 38 странах. В 2021 году она продала 2,696 миллиона автомобилей. Обе компании входят в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.