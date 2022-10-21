Выручка Renault выросла в третьем квартале на 20,5 процента – до 9,782 миллиарда евро
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Выручка французской автомобилестроительной группы Renault за третий квартал текущего года выросла на 20,5% в годовом выражении, до 9,782 миллиарда евро, следует из финансовой отчетности компании.
При этом на выручку от продажи автомобилей приходится 8,95 миллиарда евро, что на 21,7% больше год к году.
При этом за три отчетных месяца компания продала 481,3 тысячи автомашин, что на 2,4% меньше по сравнению с третьим кварталом 2021 года, что компания объясняет продолжающимся кризисом полупроводников. Продажи бренда Renault сократились год к году на 4,8%, до 321,4 тысячи машин, Dacia — выросли на 4,5%, до 114,6 тысячи.
В мае Renault передала свои российские активы в государственную собственность: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. В июле компания заявила, что оценивает чистый убыток от прекращения деятельности в РФ в 2,3 миллиарда евро.
Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основанная в 1898 году. Штат компании составляет более 111 тысяч сотрудников в 38 странах. В 2021 году она продала 2,696 миллиона автомобилей. Обе компании входят в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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