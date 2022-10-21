МАДРИД, 21 окт — ПРАЙМ. Испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, впервые выйдет на рынок по продаже одежды секонд-хенд, сообщила газета El Confidencial с ссылкой на пресс-релиз компании. СМИ: Inditex ведет переговоры о продаже бизнеса в России ливанской группе

"Эта новая платформа является еще одним действием, которое является частью подхода Inditex к устойчивому развитию и ее стремления двигаться к модели экономики замкнутого цикла, которая охватывает все этапы ее деятельности", — сообщили в компании.

С 3 ноября компания запустит платформу, на базе которой начнется реализация проекта, сначала лишь в Великобритании. Таким образом Zara предлагает возможность отремонтировать, перепродать или отдать на благотворительность уже использованную одежду бренда через платформу Zara Pre-Owned.

Inditex, являющийся мировым лидером в сфере розничной торговли одеждой, владеет такими брендами, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.