МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Армянский бизнес может заполнить освободившиеся ниши на российском рынке, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Решетников оценил состояние мировой экономики

"Мы предметно обсуждали тему производственной кооперации, поскольку сейчас на российском рынке освободились ниши, и армянский бизнес может, готов, хочет заполнить эти ниши. Это дополнительные возможности развития армянской экономики… Сейчас реально есть окно возможностей, и очень важно, чтобы окно возможностей было использовано в интересах армянской и российской экономики", — сказал министр после встречи с армянскими предпринимателями.

Он отметил, что на встрече состоялся хороший, откровенный разговор, обмен мнениями. Стороны договорились организовать "горячую линию", чтобы представители армянских компаний могли задавать вопросы по интересующей информации. Российский бизнес также может контактировать с Минэкономики Армении, добавил Решетников.

По его словам, двустороннее экономическое сотрудничество активно развивается. "У нас по прошлому году товарооборот вырос на 40%, по восьми месяцам этого года еще на 60%. Плюс к этому идет большой поток (денежных — ред.) переводов в Армению из России, поскольку здесь достаточно много россиян, которые активно работают на российскую экономику, и действуют армянские компании", — отметил Решентников.

Он заявил, что все это требует постоянного решения возникающих задач. "Главный вопрос — это логистика, в том числе и работа пропускного пункта "Верхний Ларс" (на российско-грузинской границе — ред.), которая находится на особом контроле российского правительства", — сказал Решетников. Он напомнил, что через этот КПП идет большой поток грузов по линии Россия-Армения. Важными задачами, указал министр, являются также организация паромного сообщения между грузинским Поти и российским портом "Кавказ", вопросы, связанные с финансами, в том числе с финансовыми транзакциями в свете различного рода ограничений, накладываемых третьими странами.

"В том числе мы предлагали рассмотреть возможность выхода на российский финансовый рынок для того, чтобы получить те ресурсы которые есть", — подчеркнул Решетников.