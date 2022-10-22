МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Средние траты россиян на автошины по итогам октября выросли в годовом выражении на 29%, а на шиномонтаж – на 14%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Водителям напомнили, когда пора менять летнюю резину на зимнюю

"Средний чек по услугам шиномонтажа в октябре составил 1277 рублей, что на 14% выше уровня прошлого года. По автошинам он достиг 5791 рубля (на 29% выше уровня прошлого года)", — подсчитали аналитики.

При этом продажи услуг шиномонтажа в денежном выражении оказались на 2% ниже прошлогоднего уровня, а по автошинам — на 34% ниже.

Несмотря на заметное снижение продаж автомобилей и влияние данного фактора на продажи новой "резины", россияне не забывают о необходимости готовить авто к зимнему сезону, отмечают эксперты "Чек Индекса". А спрос на услуги шиномонтажа традиционно колеблется в зависимости от сезонности, территориальной принадлежности и изменения погодных условий, поясняют они.