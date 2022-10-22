МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Финская госкомпания Posti Group закроет свои почтовые службы за заправках компании Teboil — дочернего предприятия российского "Лукойла". Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. В Финляндии хотят запретить россиянам заключать сделки с недвижимостью

Как уточнил региональный менеджер Posti Group, причиной завершения сотрудничества стала ситуация вокруг Украины.

Ранее компания уже прекратила заправлять транспорт на АЗС Teboil в рамках бойкота, предпринятого государственными ведомствами Финляндии. Решение о возможности возобновления сотрудничества еще не принималось, отметил представитель Posti.