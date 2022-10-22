Финская почта отказалась от сотрудничества с дочерней компанией "Лукойла"
Финская Posti Group прекратит работу своих почтовых служб на заправках компании Teboil
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Финская госкомпания Posti Group закроет свои почтовые службы за заправках компании Teboil — дочернего предприятия российского "Лукойла". Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Как уточнил региональный менеджер Posti Group, причиной завершения сотрудничества стала ситуация вокруг Украины.
Ранее компания уже прекратила заправлять транспорт на АЗС Teboil в рамках бойкота, предпринятого государственными ведомствами Финляндии. Решение о возможности возобновления сотрудничества еще не принималось, отметил представитель Posti.