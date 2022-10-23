МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Индийские автопроизводители намерены выйти на российский рынок в ближайшее время, в данный момент оценивают конъюнктуру, заявил РИА Новости президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги. Исследование показало, кто чаще всего берет автокредиты

"Они сейчас изучают рынок. Например, Махиндра (Mahindra Group) — они уже присутствуют на рынке в регионе с тракторами и другой сельскохозяйственной техникой, так что они уже торгуют с Россией и соседними странами", — сказал он в кулуарах экспортного форума "Сделано в России".

"По поводу пассажирского транспорта — есть такие возможности, много вариантов открылось, они планируют выйти на российский рынок, но когда это случится — сложно сказать, потому что это вопрос коммерции", — отметил глава палаты.