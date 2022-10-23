ТАШКЕНТ, 23 окт — ПРАЙМ. Россия заинтересована в поставках автомобильных компонентов из Узбекистана, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров отметил потенциал открытия месторождений газа в Аральском море

"Мы заинтересованы и в том, чтобы узбекские производители автокомпонентов приходили на наш рынок – сейчас для этого складывается достаточно благоприятная конъюнктура", — сказал он в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

Мантуров также отметил в целом высокий потенциал сотрудничества по линии промышленной кооперации между странами.