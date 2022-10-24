МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Бензин нужно хранить в предназначенных для этого емкостях, в этом случае топливо может храниться довольно долго, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Названы слабые места китайских автомобилей

"Как таковых сроков годности у герметично закрытого бензина нет. Если емкость не герметична, топливо довольно быстро испарится. Ключевое правило хранения бензина – хранить его в предназначенных для этого емкостях. Бензин является растворителем и некоторые виды пластика просто растворяет. Есть риск, что емкость растворится полностью и топливо вытечет, тогда возникнет риск возгорания. Также нужно помнить, что если в металлической емкости есть хотя бы минимальная ржавчина, то потом она может попасть в топливную систему автомобиля", – отметил он.

Создавать большие запасы бензина эксперт не рекомендует

"С хранением бензина особых проблем нет: он не портится, не расслаивается, если это качественное топливо, которое не содержит воды. При этом в России дефицита бензина не ожидается, поэтому я бы не стал запасаться на долгую перспективу", – подчеркнул он.

Шапарин дал совет водителям, которые надолго оставляют машину без движения.

"Если топливо хранится в бензобаке и машина оставлена надолго, лучше, чтобы бензин был налит под горлышко, чтобы там не конденсировалась сверху влага и не разрушался собственно бензобак", – сказал он.