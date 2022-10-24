ПЕКИН, 24 окт — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первых трех кварталов 2022 года вырос на 0,7%, составив 32,03 триллиона юаней (4,41 триллиона долларов), розничные онлайн-продажи выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 9,58 триллиона юаней (1,32 триллиона долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны. Китай опубликовал экономическую статистику за 3 квартала 2022 года

Розничные продажи в городах за отчетный период выросли на 0,7%, составив 27,77 триллиона юаней (3,82 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 0,9% — до 4,25 триллиона юаней (586,7 миллиарда долларов).

Отдельно в сентябре объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 2,5% по сравнению с сентябрем 2021 года — до 3,77 триллиона юаней (520,4 миллиарда долларов).

Розничные онлайн-продажи за январь-сентябрь выросли на 4% в годовом выражении, составив 9,58 триллиона юаней (1,32 триллиона долларов), в том числе продажи физических товаров выросли на 6,1% в годовом выражении, составив 8,23 триллиона юаней (1,13 триллиона долларов). Розничные онлайн-продажи продуктов питания, одежды и товаров широкого потребления выросли на 15,6%, 4,7% и 5,2% соответственно.

По итогам 2021 года объем розничных продаж в Китае вырос на 12,4%, составив 44,082 триллиона юаней (6,93 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 12%, достигнув 10,804 триллиона юаней (1,7 триллиона долларов).