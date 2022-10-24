МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует выйти на прибыль уже в 2023 году, в этом году у предприятия ее не будет, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "АвтоВАЗ" не исключил запуск крупноузловой сборки авто иностранных брендов

"В этом году на прибыль рассчитывать не приходится, сами видите ситуацию. Но есть позитивные тенденции, Соколов (президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов — ред.) обещал уже в 2023 году выйти на прибыль", — заявил он в интервью газете "Ведомости".

Чемезов также напомнил, что "АвтоВАЗ" сейчас возобновляет работы над новыми проектами на платформе Lada Vesta. Речь о кроссовере, который встанет на конвейер в 2025 году. При этом в 2024 году появится новое семейство компактных машин, проект находится в высокой стадии готовности.

"Это будет автомобиль, схожий по типоразмеру с Lada Vesta. Три варианта кузова: седан, универсал и универсал в версии Cross", — рассказал он о проекте.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Остальная часть принадлежит госкорпорации "Ростех".

Сейчас приход другого партнера на "АвтоВАЗ" невозможен. Renault по соглашению имеет право в течение шести лет вернуться назад, выкупив свою долю у "НАМИ", уточнил Чемезов.