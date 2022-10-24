Гендиректор "Ростеха" Чемезов: "АвтоВАЗ" намерен выйти на прибыль уже в 2023 году
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует выйти на прибыль уже в 2023 году, в этом году у предприятия ее не будет, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"В этом году на прибыль рассчитывать не приходится, сами видите ситуацию. Но есть позитивные тенденции, Соколов (президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов — ред.) обещал уже в 2023 году выйти на прибыль", — заявил он в интервью газете "Ведомости".
Чемезов также напомнил, что "АвтоВАЗ" сейчас возобновляет работы над новыми проектами на платформе Lada Vesta. Речь о кроссовере, который встанет на конвейер в 2025 году. При этом в 2024 году появится новое семейство компактных машин, проект находится в высокой стадии готовности.
"Это будет автомобиль, схожий по типоразмеру с Lada Vesta. Три варианта кузова: седан, универсал и универсал в версии Cross", — рассказал он о проекте.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Остальная часть принадлежит госкорпорации "Ростех".
Сейчас приход другого партнера на "АвтоВАЗ" невозможен. Renault по соглашению имеет право в течение шести лет вернуться назад, выкупив свою долю у "НАМИ", уточнил Чемезов.
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