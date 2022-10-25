МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Туристический поток из России за рубеж по итогам года будет ниже 2021 года как минимум на 30%, при этом количество поездок по России будет сопоставимо с показателями прошлого года, заявила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В Госдуме ищут средства для развития детского туристического кешбэка

"Я думаю, что вряд ли этот прогноз (в 61 млн поездок — ред.) реализуется. По крайне мере, по состоянию на сейчас. При этом мы понимаем, что на следующей неделе может быть другая картина. Спрос очень быстро реагирует на все внешние обстоятельства. В целом сейчас идет снижение продаж, это факт. По итогам года на внутреннем рынке в лучшем случае спрос сопоставим будет с прошлым годом, а на зарубежном — в лучшем случае — минус 30%", — сказала Ломидзе.

"Пессимистичный прогноз — минимум минус 40-50% — выезд и снижение спроса на внутреннем рынке процентов на 10", — добавила она, отметив, что уже сейчас спрос на зарубежных направлениях упал больше, чем на 30% в среднем по рынку, а на внутренних направлениях, по данным на октябрь, он выше, чем был в прошлом году.

"Но я напоминаю, что в прошлом году осенью был ковид и низкая база, и летом вводились ограничения в Краснодарском крае и так далее. А в этом году продажи очень поддержал осенний кешбэк. Таким образом, в целом прирост на внутренних направлениях сейчас составляет плюс 10%, по нашим подсчетам. Но этот прирост меньше, чем он мог бы быть, если бы не 21 сентября. Оценочно, он мог бы быть больше 20% по сравнению с 2021 годом", — заключила Ломидзе.

В середине августа глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что по итогам 2022 года внутренний турпоток в РФ составит 61 миллион человек. В 2021 году внутренний турпоток в РФ, по оценке Ростуризма, достиг 56,5 миллиона человек.

ОТДЫХ НА НОВЫЙ ГОД

Туристические путевки за границу на Новый год для россиян будут на 20% дороже по сравнению с периодом до новогодних праздников, а цена туров по России не изменится, считает Ломидзе. Чернышенко спрогнозировал объем внутрироссийского турпотока в 2022 году

"Традиционно цены на новогодний период вырастают на процентов 20. Примерно такое мы и видим в этом году. При этом есть исключение — Таиланд, он подешевел по сравнению с прошлым годом, так как тогда была очень дорогая перевозка. Сейчас он подешевел в пределах 10%", — сказала глава АТОР, уточнив, что при активизации бронирований на зарубежных направлениях новогодние цены могут и вырасти.

"На внутренних направлениях цены пока держатся, но, я думаю, что если пойдет такая динамика спроса, как сейчас — ажиотажа нет, при этом бронирования есть, но нельзя сказать, что Новый год продан. И если так и продолжится, то цены будут снижаться", — добавила она.

Глава ассоциации отметила, что по динамике зарубежные туры бронируются больше, чем путевки по России. Так, среди зарубежных стран лидируют Арабские Эмираты, Египет и Таиланд. Из внутренних направлений в лидерах Краснодарский край, где лучше всего бронируется горный кластер в "Красной поляне", Санкт-Петербург, Карелия, Вологда с Великим Устюгом.

При этом Ломидзе отметила, что пока в тройку лидеров не входит Турция, но, по ее мнению, все еще может измениться. "Ее можно забронировать в последний момент, а сейчас уходит все самое дорогое и дефицитное… Она в тройку войдет, но чуть позже", — уточнила глава АТОР.