МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Lada лидирует по итогам девяти месяцев 2022 года среди марок легковых авто, выданных в лизинг компанией "Европлан", сообщили РИА Новости в лизинговой компании. "АвтоВАЗ" намерен выйти на прибыль в следующем году, заявил Чемезов

"Если посмотреть на статистику прошедших с начала года 9 месяцев, то марки-лидеры по выдаче в лизинг в сегменте легковых авто будут такими: Lada, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen", — говорится в сообщении.

Тем не менее, в лизинговой компании отмечают, что несмотря на отсутствие китайских марок среди топ-5 по объему выданных за 9 месяцев автомобилей, они появляются уже в пятерке лидеров отдельно за 3 квартал — Lada, Kia, Hyundai, Haval и Geely. Для сравнения — год назад в этом списке присутствовали Toyota и Volkswagen и отсутствовали "китайцы".

Неизменным остается доминирование на протяжении нескольких лет отечественной марки. "Lada остается самым популярным в России автомобилем по выдачам в лизинг. Если говорить о самых востребованных моделях марки, то это с большим отрывом Гранта и Ларгус", — рассказали в ЛК "Европлан".

По прогнозам компании, по итогам 2022 года Lada сохранит лидирующие позиции, поскольку первым критерием, на основании которого принимается решение о покупке автомобиля, в том числе и в лизинг, является цена.

Кроме того, по данным "Европлана", на рынке грузового автотранспорта лидирующие позиции китайских автомобилей более очевидны — они занимают основные места не только по итогам 9 месяцев, но в третьем квартале вытесняют из топа марку МАЗ, которая ранее неизменно входила в число самых популярных. В России планируют начать выдавать льготные автокредиты пенсионерам

Первое место по объемам выданных в лизинг грузовиков занимает отечественный "Камаз". За ним следуют Shacman, Howo и FAW (First Automotive Works), а замыкают пятерку в рейтинге за 9 месяцев МАЗ (Белавтомаз, Могилевтрансмаш), а по итогам третьего квартала — снова китайский Sitrak.

"Причем, если говорить о периоде 9 месяцев 2022 года, то разница в количестве выданных в лизинг Камазов и грузовиков Shacman является значительной, а по результатам третьего квартала разница составляет буквально единицы", — отмечают в лизинговой компании.