МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea по итогам января-сентября 2022 года зафиксировала чистую прибыль в размере 475 миллионов евро после 438 миллионов годом ранее, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Novartis за девять месяцев упала на 29 процентов

Показатель EBITDAX (прибыль компании до вычета налогов, процентов, амортизации и затрат на геологоразведочные работы) в отчетном периоде вырос при этом вдвое, до 6,239 миллиарда евро. А выручка достигла 4,774 миллиарда евро, что в 2,7 раза выше показателя предыдущего года.

Чистая прибыль в третьем квартале выросла в 3,8 раза по сравнению с показателем годичной давности и составила 810 миллионов евро. Показатель EBITDAX оказался в 2,6 раза выше уровня годичной давности и составил 2,571 миллиарда евро, а выручка составила 6,525 миллиарда евро (рост в 3,3 раза).

Добыча углеводородов компании в третьем квартале составила 614 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день по сравнению с 588 тысячами годом ранее (рост на 4,4%). Указано, что показатель не включает в себя добычу в Ливии.

Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 72,7%, а LetterOne — 27,3%.