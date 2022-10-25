МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Магазины, ранее работавшие под брендом Zara (принадлежит испанской группе Inditex), могут вернуться в Россию в январе 2023 года, но уже под управлением нового собственника, данных о новом названии пока нет. Об этом заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексей Поповичев. Бренд Uniqlo стал доступен для заказа в России на OZON

"Насколько я знаю, действительно, Zara останется, но сменит собственника. Предположительно, магазины начнут работать с января следующего года", — сказал он, не уточнив, однако, под каким брендом могут открыться эти площадки. "Про название данных нет", — добавил Поповичев.

Испанская Cronica Global писала на минувшей неделе, что Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), ведет переговоры о продаже своих магазинов в России ливанской группе Azadea. У Azadea уже есть франшизы Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре, отмечала газета. По ее данным, ливанская компания уже начала собирать команду в Дубае, которая будет полностью посвящена проекту.

В самой Inditex РИА Новости ранее на этой неделе сообщали, что ведут предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно судьбы российских активов.