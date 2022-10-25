СЕУЛ, 25 окт — ПРАЙМ. Дочерняя компания Hyundai Motor южнокорейская Kia может прекратить продажи автомобилей в России и начать оказывать только сервисные услуги, так как производство ее машин в РФ по-прежнему остановлено, сообщило издание "Ачу Кёнчжэ". "АвтоВАЗ" намерен выйти на прибыль в следующем году, заявил Чемезов

По данным компании, проблемы с цепочками поставок материалов полупроводников в мире постепенно решаются, поэтому Kia ожидает хорошие производственные результаты в других регионах, но украинский кризис продолжает оказывать влияние на ситуацию на российском рынке.

"Существует вероятность закрытия российского рынка (автомобилей – ред.) в следующем году, и компания продолжит представлять только сервисные услуги. Проблемы с поставками полупроводниковых материалов для транспортных средств постепенно решаются, но перебои в производстве автомобилей (в РФ – ред.), вероятно, продолжатся, так как украинский кризис продолжает оказывать влияние", — заявил начальник отдела финансов и экономики, исполнительный вице-президент компании Чон У Чжон.

Kia производила автомобили в России на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Ранее южнокорейская газета "Тона Ильбо" сообщила со ссылкой на анонимный источник в индустрии, что Hyundai Motor сейчас решает будущее своего завода в России, одним из вариантов, представленных на рассмотрение руководства компании, является сценарий его продажи. Издание также пояснило, что в августе и сентябре продажи Hyundai в России сократились до нуля, а сборка автомобилей Hyundai на заводе "Автотор" в Калининграде, которая до недавнего времени продолжалась, тоже прекратилась.

В пресс-службе Hyundai Motor РИА Новости сообщили, что не могут прокомментировать сообщение газеты и на проверку фактов потребуется время. В компании также подтвердили, что деятельность завода в Санкт-Петербурге приостановлена с марта, но отметили, что это не означает полного отсутствия продаж, так как в различных дилерских центрах еще могут быть нераспроданные автомобили.