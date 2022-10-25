МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Объем субсидий на лизинг авиационных судов составит порядка 500 миллиардов рублей в течение трех лет, средства будут выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи с фракцией "Справедливая Россия — За правду". Минтранс предложил разрешить неоригинальные запчасти на импортных самолетах

"Собственно, авиастроение. Предусмотрено в трехлетку деньги Фонда национального благосостояния в сумме 500 миллиардов рублей на лизинговые схемы закупок наших новых авиационных судов", — сказал глава Минфина.

По словам министра, также предусмотрены необходимые средства и для субсидирования процентных ставок для предприятий Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), кроме того дополнительные средства также пойдут на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

По словам Силуанова, также будут выделены средства на реализацию задач в судостроении. "Судостроение. Новые задачи — тоже более 100 млрд рублей через лизинговые схемы, через Фонд национального благосостояния", — пояснил министр.

Силуанов отметил, что этот ресурс, который был накоплен в предыдущие годы, будет использован "как раз для модернизации и восстановления наших ключевых отраслей".