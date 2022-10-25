МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать взаимодействие с международными партнёрами по вопросам организации транзита грузов по Севморпути, сообщается на сайте правительства РФ. Путин поручил создать конкурентные условия перевозки грузов по Севморпути

Новак провел совещание по развитию Северного морского пути с участием чиновников профильных ведомств, "Росатома", представителей компаний-грузоперевозчиков. Участники обсуждали загрузку магистрали в 2022 году и планы до 2035 года.

"Также он поручил проработать взаимодействие с международными партнерами по вопросам организации транзита грузов по Севморпути", — говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, вице-премьер поручил проконтролировать ситуацию с разведкой ледовой обстановки на Севморпути, проработать с "Роскосмосом" соблюдение сроков запуска российских спутников, которые должны покрыть потребность в этой информации для российского судоходства.

Грузоотправители выполнят целевые показатели по перевалке грузов через Севморпуть в 2022 году, которые составляют 31–32 миллионов тонн в год, отметил представитель "Росатома". Ожидается, что по итогам 2022 года грузооборот составит 33,8 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с уровнем 2021 года на 0,8 миллионов тонн.