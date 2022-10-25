Новак поручил проработать международное взаимодействие на Севморпути
Новак поручил проработать вопрос транзита грузов по Севморпути с международными партнерами
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать взаимодействие с международными партнёрами по вопросам организации транзита грузов по Севморпути, сообщается на сайте правительства РФ.
Новак провел совещание по развитию Северного морского пути с участием чиновников профильных ведомств, "Росатома", представителей компаний-грузоперевозчиков. Участники обсуждали загрузку магистрали в 2022 году и планы до 2035 года.
"Также он поручил проработать взаимодействие с международными партнерами по вопросам организации транзита грузов по Севморпути", — говорится в сообщении кабмина.
Кроме того, вице-премьер поручил проконтролировать ситуацию с разведкой ледовой обстановки на Севморпути, проработать с "Роскосмосом" соблюдение сроков запуска российских спутников, которые должны покрыть потребность в этой информации для российского судоходства.
Грузоотправители выполнят целевые показатели по перевалке грузов через Севморпуть в 2022 году, которые составляют 31–32 миллионов тонн в год, отметил представитель "Росатома". Ожидается, что по итогам 2022 года грузооборот составит 33,8 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с уровнем 2021 года на 0,8 миллионов тонн.