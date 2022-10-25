МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Немецкая Wintershall Dea изучает юридическую возможность деконсолидации своих активов в России от международного бизнеса, заявил глава компании Марио Мерен. Wintershall Dea повысила чистую прибыль за январь-сентябрь

"Мы делаем анализ того, возможно ли юридически отделить международный бизнес Wintershall Dea от нашего российского бизнеса. И это очень комплексный анализ, затрагивающий юридическую сторону, а также ряд налоговых вопросов. Мы сообщим, как только получим заключение по этому вопросу", — сказал бизнесмен в ходе телефонной конференции с инвесторами и аналитиками.

По словам Мерена, компания не рассматривает вариант продажи активов, который требует разрешения президента России Владимира Путина.

В России Wintershall Dea вместе с "Газпромом" работают в рамках нескольких проектов. "Ачимгаз", где за немецкой стороной 50%, разрабатывает блок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведет добычу на блоках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%.

В марте этого года Wintershall Dea объявила о решении не реализовывать новые проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование "Северного потока-2" на общую сумму около миллиарда евро. При этом компания сообщила, что продолжит участвовать в действующих СП в Сибири по добыче газа для энергоснабжения Европы.