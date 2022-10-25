МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, согласовала продажу своего российского подразделения компании Daher Group, следует из пресс-релиза Inditex. СМИ: Inditex впервые выйдет на рынок секонд-хенда вместе с Zara

"Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher", — говорится в сообщении.

Компания также сообщает, что сделка будет означать прекращение деятельности Inditex в Российской Федерации.

В релизе также уточняется, что условия сделки, подлежащие утверждению правительством, позволят сохранить значительное количество рабочих мест, созданных группой Inditex в России, поскольку сделка включает в себя передачу большей части договоров аренды, связанных с магазинами. При условии согласования с арендодателями, в этих помещениях будут размещены магазины брендов, принадлежащих группе покупателей, не связанных с Inditex.

Inditex, являющийся мировым лидером в сфере розничной торговли одеждой, владеет такими брендами, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.

В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики, чтобы вернуться на рынок РФ. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".

Daher Group — ливанская частная холдинговая группа, владеет активами в четырех странах в шести различных отраслях. Холдинг был основан в 2018 году. Компания владеет, например, Alwa Group, занимающейся ритейлом в части интернет-магазинов, представляя мировые бренды моды и аксессуаров.